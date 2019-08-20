Develi'de Ağustos ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde Ağustos ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası Konferans Salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun riyasetinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi'deki diğer kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalleleri hakkındaki taleplerini ileterek istişarelerde bulundu. Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Cabbar Başkan, yaz aylarında yapılacak asfalt ve parke çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra muhtarların taleplerini dinledi ve sorularını tek tek cevaplandırdı. Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözümler üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürlerini iletti.