Develi'de akıllı bisiklet paylaşımı için proje görüşmeleri başladı

Ş yetkilileri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Kayseri Ulaşım A.Ş İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörü Mahmet Canbulut, Ticaret Müdürü Nedim Herdem, Elektrik Mühendisi, İbrahim Kılıçarslan ve Develi Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Aslı Azmna ile bir araya gelen Cabbar Başkan Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi ile ilgili bilgiler aldı.

Demo aracıyla bisiklet istasyonlarının prototipini inceleyen Başkan Mehmet Cabbar, “İlçemize kazandıracağımız 11 km'lik bisiklet yolunda ve şehir içinde kullanacağımız akıllı bisiklet paylaşım sistemini hayata geçirmek için istişarelerimiz devam ediyor. Bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, daha çevreci ve daha sağlıklı bir şehir için büyük önem verdiğimiz bu projelerimizin tamamlanmasıyla Develimiz daha da güzel olacak” dedi.