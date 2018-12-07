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Develi'de ana caddelerde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Develi Belediyesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Develi merkezindeki ana caddelerde yürüttüğü sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak Develililerin kullanımına hazır hale getirildi.


Muammer Kocatürk Caddesi, Elbiz Caddesi, Sanayi Caddesi ve Alparslan Türkeş Caddesindeki zemin çalışmalarının ardından seri bir şekilde sıcak asfalt serimi yapan ekiplerin de çalışmalarını tamamlanmasının ardından yol çizgileri de çekilerek çalışmalar tamamlandı. Hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla Develililerin ve esnafların büyük takdirini ve beğenisini kazanan çalışmalar hakkında konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kar-kış, yağmur-çamur demeden gecesini gündüzüne katan ekiplerimiz sıcak asfalt çalışmalarında nihayete eriştiler. Belediyemizin tarihi başarılarından olan 50 bin ton sıcak asfalt serimi yapacağız sözümüzü yerine getirmenin ve hemşerilerimizin beğenisini kazanmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. En iyisini hak eden Develimizde mahallelerimizin ardından ana caddelerimizde hak ettiği güzelliğe kavuşarak hemşerilerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Bu vesileyle ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyor, bizden dua ve desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşerilerime de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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