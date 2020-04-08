Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı

Her gün saat 9:00'dan 15:00'a kadar araç dezenfekte hizmetinin devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Korona virüsüyle mücadelemizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin hijyenik bir ortamda araçlarına gönül rahatlığıyla binebilmeleri için başlattığımız bu hizmetimize dışarı çıkma yasağı bulunmayan hemşerilerimizi bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.