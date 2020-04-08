İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında Develi Belediyesi, bugünden itibaren ekip ve ekipmanla araç dezenfekte çalışmalarına başladı.


Her gün saat 9:00'dan 15:00'a kadar araç dezenfekte hizmetinin devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Korona virüsüyle mücadelemizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin hijyenik bir ortamda araçlarına gönül rahatlığıyla binebilmeleri için başlattığımız bu hizmetimize dışarı çıkma yasağı bulunmayan hemşerilerimizi bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.