Develi'de Asayiş ve Huzur Toplantısı yapıldı

Toplantıda ilçenin asayiş ve huzurunu bozabilecek konular ele alındı.

Develi Kaymakamı Murat Duru toplantıyla ilgili açıklamasında; "Başkanlığımızda ilçemizin asayiş ve huzur konularını görüşmek amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, Jandarma Komutanı Özcan Zengin, Emniyet Mehmet Özgür Özgündüz, Kayseri Üniversitesi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Genel Sekreteri Ali Turgut, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Gülşen Atıcı, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Somuncu, Şoförler Odası Başkanı Mevlana Savaş, Muhtarlar Dernek Başkanı Abdullah Ganioglu. Emniyet Hizmetleri Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Develioğlu ve ilgili ilçe müdürleri ile beraber toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda huzurlu ve yaşanabilir bir ilçe olan, sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla kentleşmiş ve kentleşme ivmesini arttırarak devam ettiren Develimizin asayiş ve huzurunu bozabilecek muhtemel konuları görüştük. Görüştüğümüz konular; 'Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklara (uyuşturucu maddelere) karşı koruma tedbirler', ''ilçemizdeki trafikle ilgili tedbirler', 'Okul önlerinde ve çevrelerinde alınacak tedbirler', 'Hırsızlık olaylarına karşı tedbirler', 'Her türlü terör örgütlerine karşı tedbirler', 'Yol kontrol uygulamaları ile ilgili tedbirler'. Özellikle uyuşturucu ile, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek trafik ihlalleri ile mücadele konuları kırmızı çizgilerimiz olacaktır. Toplantıda görüştüğümüz konularla ilgili aldığımız tedbirleri, belediyemiz ve bütün kamu kurum ve kuruluşları en etkin şekilde uygulamaya koyma konusunda kararlığımızı hep birlikte ortaya koyduk" dedi.

Toplantıya Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, İlçe Emniyet Müdürü,Mehmet Özgür Özgündüz, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, kurum müdürleri katıldı.