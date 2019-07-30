Develi'de bağ yangını

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan bağ yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşkpınar mevkinde bulunan bağdaki otlar belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine Develi Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Ayrıca ilçeye bağlı Çukuryurt - Hoşca mahalleleri arasında da bağ yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, çalışmaları sonucu yangını büyümeden kontrol altına aldı.