İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi'de bağ yangını

Kayseri’nin Develi ilçesinde çıkan bağ yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan bağ yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşkpınar mevkinde bulunan bağdaki otlar belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine Develi Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.


Ayrıca ilçeye bağlı Çukuryurt - Hoşca mahalleleri arasında da bağ yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, çalışmaları sonucu yangını büyümeden kontrol altına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.