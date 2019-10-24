Develi'de Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyenlerin filmleri izletilmeyecek

Develi Belediyesinin Ekim ayında yapılan olağanüstü meclis oturumunda Barış Pınarı Harekâtına destek bildirisi yayınladıklarını belirten ve gündeme dair soruları cevaplandıran Cabbar Başkan; “Milli Savunma Bakanlığımızın ve devletimizin diğer kurumlarının 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat hükümlerinin hayata geçirilmesi ve kontrolü maksadıyla oluşturulacak mekanizmalara yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Barış Pınarı Harekatı'nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğimizin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek adına Barış Pınarı Harekatı süresince Mehmetçiğimize destek vermeyen sanatçıların filmlerini Mustafa Aksu Kültür Merkezimizde izletmeme kararı aldık. Bu kararda bizlere destek olan belediye meclis üyelerimize ve her daim vatan sevdalısı olan Develili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.