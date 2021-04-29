Develi'de Başkan Büyükkılıç ile 2021 yılı projeleri istişare edildi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Başkan Yardımcısı Mustafa Temur'la birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve daire başkanlarıyla bir araya gelerek özellikle iki katlı otoparkıyla Meydan 2. Etap projesi başta olmak üzere 2021 yılında yapımına başlanacak projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle Develi'yi daha vizyonlu bir ilçe hale getireceklerini belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Korona virüsle mücadele ederken ve tam ekiplerimizle destek verirken, diğer yandan da 2021 yılında yapılacak projelerle alakalı istişarelerimize ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Kıymetli Belediye Başkanımızın bizlere omuz vermesiyle Develi'mizde yapacağımız projeleri tekrardan gözden geçirerek, inşallah projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu projeleri hayata geçirdiğimizde inanıyorum ki, Develimiz daha vizyonlu bir ilçe haline gelecek. Desteklerinden ötürü kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyor; mübarek zamanları teneffüs ettiğimiz Ramazan-ı Şerif vesilesiyle Rabbimizden hizmetlerimizi kolaylaştırmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Develililere layık olmak adına gayretlerinin devem ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç da, “Kayseri'mizde her zaman olduğu gibi dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemek adına kıymetli Cabbar Başkanımla 2021 yılı yapılan yatırımları bir bakıma revize ederek yeniden değerlendirdik. Sahip olduğu maddi manevi değerleriyle her şeyin en güzeline layık olan Develimize vizyon kazandıracak projeleri hemşerilerimizle en kısa sürede buluşturacağız. Bu vesileyle Develili hemşerilerime selam eder mübarek Ramazanlarını tebrik ederim” dedi.