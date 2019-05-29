Develi'de bayram öncesi temizlik çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekipleri tarafından bayram öncesi temizlik çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle Develi Belediyesine bağlı ekipler, mahalle ve caddelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Rutin çöp temizliği dışında mahallelerde bulunan hafriyatların temizliğini de yapan ekipler sonrasında su arazözü ile yol ve caddelerin sulamasını da yapmaya devam ediyor. Bütün ekiplerin bayram öncesinde seferber edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Daha temiz ve daha nezih ortamda hemşehrilerimizin bayram yapabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.