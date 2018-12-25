Develi'de 'Bir kitap bin hayal' projesi başladı

Develi Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çayırözü İlk/Ortaokulu ile birlikte yürüttüğü "Bir Kitap Bin Hayal"Projesi başladı.

Develi'deki bütün okullarda 5,6,7,8. sınıfları kapsayan ve 3,5 ay sürecek olan proje çerçevesinde 500 kitap eşit bir şekilde dağıtıldı. Kitaplar öğrencilere okuması için sırasıyla verilirken okunan kitapların içerisinden 70 soru ile yarışma düzenlenecek, dereceye giren öğrencilere hediyeler verilecek.

Develi Kaymakamı Murat Duru konuyla ilgili açıklamasında, "Maalesef gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında kişi başına kitap okuma oranları konusunda ülke ve millet olarak sonlarda bulunmaktayız. Naçizane böylesi üzücü bir vakaya karşı kitap okuma konusunda bir nebze de olsa yavrularımıza fayda sağlamak ve her düzeydeki insanlarımıza örnek olmak amacıyla kaymakamlığımızın, milli eğitim müdürlüğümüzün ve Çayırözü İlk/Ortaokulumuzun paydaş olduğu 10.000 TL maliyetli “bir kitap bin hayal” projemizi uygulama koyduk. Proje Develimizdeki tum ortaokullarımızın 5,6,7,8. sınıflarında ogrenim goren ogrencileri kapsamaktadır" dedi.

Kaymakam Duru, "Proje ile amaçlanan ise yavrularımızın manevi ve ahlâkî değerlere önem veren ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendiren bireyler yetişmesini; dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemelerini; okuduğundan, dinlediğinden ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarını; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını keşfetmelerini; kitap okuma alışkanlığın edinmelerini; Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamaktır. Ortaokullarımıza toplam 500 kitap eşit oranda dağıtılmıştır. Proje 3,5 ay sürecek. Okullarımızda dağıtılan kitaplar çocuklarımıza sırası ile verilerek okumaları sağlanacak. Kitaplar okunduktan sonra kitapların içeriği ile ilgili 70 adet soru sorularak 1'den 10'a kadar sıralama belirlenip 10 yavrumuza kayda değer ödüller 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında verilecektir" dedi.