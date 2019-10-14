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Develi'de büyükbaş hayvan ve motosiklet hırsızlığı

Kayseri’nin Develi ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan ve 5 motosiklet hırsızlığının zanlıları polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çalınan 10 büyükbaş hayvan ve 5 motosiklet hırsızlığının zanlıları polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, A.S.G.'nin 5 gün önce 100 bin TL değerinde 10 adet büyükbaş hayvanının çalındığı yönünde şikayette bulunduğu öğrenildi. Yapılan şikayet sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri, A.A. ve R.S. isimli şahısların büyükbaş hayvanları kamyonla çaldıklarını belirlendi.


Hayvanları satan A.A. ve R.S.'nin haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.


FAİLİ MEÇHUL 5 MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI AYDINLATILDI


Develi ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ise, hırsızlık olayını gerçekleştiren yaşı küçük bir şüpheli yakalandı. Zanlı hakkında işlem başlatılırken, çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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