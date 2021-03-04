Develi'de çalışmalar öncesi kurumlarla istişare edildi

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur KASKİ, Telekom ve Fen İşleri ekipleriyle bir araya gelerek Uzun Çarşı'da yapılacak cephe giydirme, terminal ve köy terminallerinin yapımı öncesinde kurumların yapacağı alt yapı çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Toplantı sonrasında çalışma yapılacak yerlerde yetkililerle incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Temur, “Kurumlarımızın yapacağı alt yapı çalışmalarının ardından bizler de çalışmalarımıza hız vererek hizmetlerimizi hemşerilerimizle buluşturacağız” açıklamalarında bulundu.