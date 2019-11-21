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Develi'de çemen yapımı devam ediyor

Develi’nin hemen hemen her evinde bulunan ve Ekim ayında başlanan çemen yapımı devam ediyor.

Develi'nin hemen hemen her evinde bulunan ve Ekim ayında başlanan çemen yapımı devam ediyor.


Develi'nin yerli sarımsakları her mahallede bulunan sohu taşlarında dövülerek hazırlanıyor. İçerisine kimyon ve yine yerli biberin de katıldığı çemene tuz da eklendikten sonra iyice karıştırılarak sofralar için hazır hale getiriliyor.


Sarımsakların sohu taşında dövülmesinin Develi çemeninin en belirgin özelliği olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bu şekilde hazırlanan sarımsaklar mikserde çekilen sarımsaklara göre gazı alındığı için mideyi daha az rahatsız etmektedir. Her mahallemizde bulunan sohu taşlarında mahalle sakinleri imece usulüyle çemen hazırlıklarını yaparlar. Develimizin önemli lezzetlerinden olan çemen kış aylarında kahvaltılarımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Bütün hemşerilerime yaptıkları çemenleri sevdikleriyle ve ağız tadıyla yemelerini temenni ediyorum” dedi.

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