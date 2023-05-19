Develi'de cuma namazını öğrenciler kıldırdı

Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bugün Bütün Camilerde Gençler Var" etkinliği çerçevesinde öğrenciler cuma namazı kıldır, hutbeyi okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanan "Bugün Bütün Camilerde, Mihrap ve Minberde Gençler Var" etkinliği Develi'de de düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan 22 camiye öğrenciler cuma namazını kıldırdı, hutbe okudu.

Develi Çarşı Camii'nde kılınan cuma namazının ardından müezzinliğini Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Halil İbrahim Yıldırım, yaparken, hutbeyi öğrenci Bilal Değirmenci okudu, imamlığı ise öğrenci Osman Yılmaz yaptı.