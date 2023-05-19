İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Develi'de cuma namazını öğrenciler kıldırdı

Develi’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bugün Bütün Camilerde Gençler Var" etkinliği çerçevesinde öğrenciler cuma namazı kıldır, hutbeyi okudu.

Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bugün Bütün Camilerde Gençler Var" etkinliği çerçevesinde öğrenciler cuma namazı kıldır, hutbeyi okudu.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanan "Bugün Bütün Camilerde, Mihrap ve Minberde Gençler Var" etkinliği Develi'de de düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan 22 camiye öğrenciler cuma namazını kıldırdı, hutbe okudu.


Develi Çarşı Camii'nde kılınan cuma namazının ardından müezzinliğini Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Halil İbrahim Yıldırım, yaparken, hutbeyi öğrenci Bilal Değirmenci okudu, imamlığı ise öğrenci Osman Yılmaz yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.