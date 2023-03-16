İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Develi'de depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde depremlerden zarar gören minare, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde depremlerden zarar gören minare, kontrollü bir şekilde yıkıldı.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük hasarlar oluşturdu. Birçok binanın yıkıldığı deprem Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedilirken, yapılarda hasar meydana geldi. Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresi de, yapılan incelemenin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edildi.


Minare, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılırken, yıkım anı vatandaşların kameralarına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.