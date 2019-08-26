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Develi'de Dere Yatağı Islahı Proje Çalışması Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu’nun talimatıyla DSİ Bölge Müdürlüğünün Develi merkezinde bulunan dere için ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu'nun talimatıyla DSİ Bölge Müdürlüğünün Develi merkezinde bulunan dere için ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ve uzmanlarla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.


Toplam maliyeti 1 milyon TL'yi bulacak olan ve bir ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacak projenin Develi için büyük önem arz ettiğini belirten Cabbar Başkan “DSİ Bölge müdürümüz ve ekibiyle birlikte dere yatağımızı baştan sona inceleyerek yürütülecek çalışmaları değerlendirdik. Yapılacak çalışmalar kapsamında deforme olmuş zemin yeniden betonla kaplandıktan sonra duvar ve korkuluklar da yapılacaktır. Develimize yakışır bir görünüme kazanacak olan dere yatağı ıslah çalışmalarında emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu olmak üzere bölge müdürümüz Okan Bal'a ve ekibine özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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