Develi'de 'Dev-Bilim' Şenliği düzenlendi

TÜBİTAK 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Develi'de Bilim Şenliği düzenlendi.

Develi İlçe stadında düzenlenen Bilim Şenliğine, Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Osman Karaca, Şemun Akman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Spor Müdürü Adem Demir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şenlikte bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Bugün Develi olarak birlik beraberlik içerisinde bir mücadelenin bir gayretin sonucunda elde edilmiş ve ediliyor olan bir başarıya hep birlikte imza atıyoruz. Dev-Bilim şenliği Tübitak 4007 kapsamında Kayseri genelinde Develimiz'den çıkan tek proje olması hasebiyle de hem Develi adına hem öğretmenlerimiz adına hem de bu işe emek verenler adına guru duyuyoruz. Hepsini teker teker kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Bizim en mutlu olduğumuz etkinlikler içerisinde eğitim olan içerisinde spor olan içerisinde gençlerimizin olduğu etkinlikler. işte bunlardan da bir tanesi şu anda bizi buluşturdu, bu proje gerçekten çok önemli bir proje 2020 yılında Kayseri'de kabul edilen tek proje ve Develimizde de ilk olma özelliğini taşıyan güzel bir proje. Başta Esra hocama, sayın Kaymakamımıza, Milli eğitim müdürlüğümüze ve simini sayamadığım katkı veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimde fiziki yapılaşmanın yanında sosyal ve kültürel faaliyetler sportif aktiviteler gerek yerel projeler ulusal ve Avrupa birliği projeleriyle de gençlerimizin ahlaki ilkelere milli ve manevi değerlere bağlı akademik başarılarıyla gelişmesinin gayreti içerisindeyiz. Yaptığımız tüm faaliyetlerde bizleri yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol Öğretmen ve Öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.