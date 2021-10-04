Develi'de düzenlenen 3. Turna Balığı Tutma Yarışmasına büyük ilgi

Turna Balığı Tutma Yarışması” sona erdi.

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İl Tarım Şube Müdürü Bülent Canatan, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç, Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ümit Karaduman ve çok sayıda balık tutkunu ve Develilinin katıldığı iki gün süren yarışmada 212 yarışmacı baraj çevresine kamp kurarak en büyük turna balığı yakalamak ve en çok balık tutmak için ter döktü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle ve İl Müdürlüğü yetkililerinin gözlemci olduğu yarışmada botlarla ve kıyıdan balık avlanan yarışmada 70 turna balığı yakalandı. Yarışmanın sonunda Develi Belediyesine ve yarışmacılara teşekkür eden Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ümit Karaduman, “Bu sene ikincisini yaptığımız yarışmamıza katılımın yoğun olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Gümüşören Barajı'nda gerçekleştirdiğimiz turnuvamızın gerçekleşmesinde emeğini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a çok teşekkür ediyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışmamızı daha geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur da, “Gümüşören Barajımızın ekolojik dengesine hiçbir zararın verilmediği bu yarışmamızı daha da geliştirerek sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. İlgili bakanlığımıza sunacağımız dosyayla bu bölgenin olta balıkçılığında merkez bir yer olması için gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Kazasız belasız tamamladığımız bu yarışmamızda siz doğa ve balık tutkunlarını güzel Develimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Emeği geçen federasyon ve dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışma sonunda; kıyıdan en büyük balık tutma birincisi Doğan Cengiz, kıyıdan en çok balık tutma birinci, ikinci ve üçüncüsü sırasıyla Yusuf Toker, İsmail Akar ve Suzan Yıldırım oldu. Bottan en büyük balık tutma birincisi Demet Okan olurken, bottan en çok balık tutan birinci, ikinci ve üçüncü ise sırasıyla Murat Şekerci, Mehmet Uzunok ve Kürşat Yılmaz oldu. Dereceye girenlere ilçe protokolünün hediyeler verdiği yarışma sonunda bütün katılımcılara da teşekkür mahiyetinde katılım belgesi verildi.