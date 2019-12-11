Develi'de e-dönüşüm anlatıldı

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, ilçede görev yapan muhasebeci, mali müşavir oda başkanları ve ilçedeki iş insanlarının katıldığı eğitim seminerinin ilk konuşmasını Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya yaptı. Yedikaya e-dönüşümün fiilen başlamış olduğunu belirterek iş insanlarının fatura programlarının inceliklerini detaylıca öğrenmeleri gerektiğini vurguladı. Yedikaya'nın konuşmasının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Kaymakam Duru “Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayan kurum kuruluş kalmadı, artık her şey bir tıkla ulaşılabilir durumda. Bilgi ve teknoloji çağının gereği olarak mali kayıtlar ve işlemlerin de aynı şekilde değişeme ayak uydurması gerekmektedir. Zamandan ve maliyetten tasarruf edebilmek adına e dönüşüme geçilmesi elzemdir. Develi'deki iş insanlarımızı bilgilendirme amaçlı böylesi güzel bir program düzenledikleri için Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odamıza, Develi Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanımız Mehmet Kolay'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Ömer Kara faturalandırmada yeni dönem olan e-dönüşüm le ilgili slaytlar eşliğinde sunum yaptı. Yapılan sunumun ardından Develi'deki iş insanlarının sorularının da cevaplandırılmasının ardından program sona erdi.