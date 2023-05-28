İhlas Haber Ajansı

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Develi'de Erdoğan coşkusu

Kayseri’nin Develi ilçesinde yüzlerce vatandaş, resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan’ın seçim zaferini meşaleler ve bayraklarla kutladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yüzlerce vatandaş, resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın seçim zaferini meşaleler ve bayraklarla kutladı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da çiftetelli oynayarak kutlamalara katıldı.


Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte Develi ilçesinde yüzlerce vatandaş sevinç gösterilerinde bulundu. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar meşaleler ve bayraklarla kutlamalara katılırken, renkli görüntüler de ortaya çıktı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da çiftetelli oynayarak kutlamalara katıldı.

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