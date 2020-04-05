Develi'de esnafa korona virüs darbesi

Korona virüsünden en çok etkilenen esnaflardan telefon tamirciliği yapan Apdullah Tekdemir "elimizden geldiği kadar tedbirlere uyuyoruz. Virüsün esnafa çok büyük bir yansıması var, bitik şuan. İleriye dönük olarak 2-3 ay sürerse baya esnaf muhtemelen batar" dedi.

Kuyumculuk yapan Osman Yurtören "İşler ölü, korona virüs bizi çok etkiledi, çok zarar ettirdi" ifadelerini kullandı.

Nalbur Osman Mavi "Siftahsız kapatıyoruz dükkanları iş yok, güç yok, devletten yardım bekliyoruz" dedi.