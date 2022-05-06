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Develi'de fayton turları yeniden başladı

Kayseri’nin Develi ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen fayton turları yeniden başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde pandemi nedeniyle ara verilen fayton turları yeniden başladı.



Develi ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fayton turları, korona virüs nedeniyle durdurulmuştu. Vaka sayılarının düşmesi ve normal hayata dönüş ile birlikte, 2 yıldır hizmet yapılamayan fayton turları yeniden başladı. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşların ilgi gösterdiği fayton turları ile tarihi ilçe meydanında gezintiye çıkan vatandaşlar, keyifli vakit geçiriyor.


Faytoncu Yusuf Eskimen, virüsten dolayı fayton turlarının yapılamadığını söyleyerek, turların yeniden başladığını dile getirdi. Vatandaşları fayton turlarına davet eden Eskimen, düğün turlarının da fayton ile yapıldığının altını çizdi.

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