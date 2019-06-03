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Develi'de fayton turu başladı

Kayseri’nin Develi ilçesinde fayton turu başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde fayton turu başladı.


Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte gece vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Develi ilçesinde başlayan fayton turu ile birlikte daha güzel zaman geçirebilecek. Nostaljik ve güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, ışıklandırılmış faytonda ilçenin güzelliklerini 20 dakikada görme imkanına kavuşuyor.


20 dakikalık ilçe gezisinin 15 TL olduğu fayton turuna daha ilk günden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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