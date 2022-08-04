Develi'de festival heyecanı sürüyor

Develi Belediyesi'nin en önemli kültür sanat etkinliği olan 38. Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali, üçüncü gününde de TÜRKSOY gösterileri, Bahadır ve Ozan Manas konseriyle coşkusunu sürdürdü.

Develi Belediyesi tarafından düzenlenen programa Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov, TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve tüm coşku ve heyecanlarıyla Develililer katıldı. 6 günlük festivalin ilk üç gününde sahne alan TÜRKSOY vesilesiyle ilçemize gelen ekiplerin konser ve folklor gösterileri protokol üyelerinin ve Develililerin büyük beğenisini kazandı. Asya'nın birbirinden güzel ezgilerini ve folklorunu tanıtan TÜRKSOY ekiplerinin sahne performansının ardından Develi'de doğup büyüyen Bahadır'ın sahne performansı göz doldurdu. Kayseri'nin güçlü sesi Muzaffer Elitaş'la birlikte yaptığı düetle de Develililerin coşkusunu artıran Bahadır, “Memleketim Develi'de böylesi anlamlı bir etkinlikte bizleri sizlerle buluşturan Cabbar Başkanıma şükranlarımı sunuyor; anısına düzenlenen Seyranimizi bir kez daha rahmetle anıyor, en kısa sürede sizlerle tekrar buluşmayı diliyorum” dedi.

Sevilen sanatçı Bahadır'a sesi ve muhabbetiyle festivale renk kattığını belirten Başkan Mehmet Cabbar konserin ardından festivalin anısına Bahadır'a katılım belgesi, plaket, kilim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Üçüncü günün son konserinde ise güçlü sesi ve usta yorumuyla Ozan Manas sahne aldı. Kendi bestelerini ve sevilen şarkıları seslendiren Ozan Manas'a Develililer de konser boyu ses ve alkışlarıyla eşlik etti. Develililerin sevdiği türküleri de seslendiren Ozan Manas yaptığı açıklamada, “Kültürümüzün en önemli unsuru olan aşıklık geleneğinin en önemli temsilcisi olan, yaşadığı dönemde halkın ve Hakk'ın sesi olmayı başarmış Seyranimiz adına böylesi güzel bir etkinlikte bizleri bir araya getiren Cabbar Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Rabbim buradaki birlik ve dirliğimizi daim etsin; en kısa sürede tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum” dedi.

Muhteşem konseriyle Develilerin gönlünde yer eden Ozan Manas'a teşekkür edip katılım belgesi, plaket, kilim ve Türk Bayrağı hediye eden Başkan Cabbar ise “Festivalimizin üçüncü gününde de yine heyecan, coşku ve mutluluk vardı. Hemşerilerimize hoş vakit geçirmek için dolu dolu hazırladığımız programımız yarın yine aynı temposuyla devam edecek. Yarın yine aynı yerde aynı saate görüşmek üzere tüm hemşerilerime ve misafirlerime hayırlı geceler diliyorum” ifadelerini kullandı.