İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi'de Gazi - Zile ve Soysallı Mahallelerinde parke seferberliği

Develi Belediyesi ekiplerinin altyapı çalışmaları tamamlanan Gazi, Zile ve Soysallı Mahallelerindeki parke seferberliği hız kesmeden devam ediyor.


Doğalgaz çalışmaları tamamlanan Gazi Mahallesinde 25 bin m2, Zile Mahallesinde ise 20 bin m2 parke çalışmasını sürdüren ekiplerin yanı sıra Soysallı Mahallesinde ise 30 bin m2'lik parke çalışması da eş zamanlı olarak devam ediyor.


Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çayırözü ve Kulpak Mahallelerinde de bütün sokakların parke ile kaplanacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Alt yapısı tamamlanan bütün mahallelerimize parke yapılacağı sözünü vermiştik. İnşallah bu sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Mahallelerimize yakışır tarzda yapılan çalışmalarımızda bizlere büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.