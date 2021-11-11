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Develi'de “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği

Kayseri’nin Develi ilçesinde “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği düzenlendi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği düzenlendi.


Orman İşletme Şefliğinin de destekleriyle bu yıl Bayraktepe Mevki, Yukarı Develi Mahallesi ve Aksu Kadir Yağlıoğlu Hatıra Ormanında Develililerle birlikte etkinliğe katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu projenin hayat bulmasında ve geleneksel hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Develimizin çehresini değiştirecek ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak yapılan bu ağaçlandırma çalışmalarının Develimize hayırlı olmasını ve dikilen fidanların ormana dönüşmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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