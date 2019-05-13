Develi'de Gençlik Haftası hazırlıkları

yıldönümü kutlanacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili etkinlikler için Develi Kaymakamlığında istişare yapıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru'nun başkanlığında biraraya gelen kurumlara hafta boyunca yapılan etkinliklerle ilgili görev dağılımı yapılırken, ayrıca programlarda ne tür etkinliklerin yapılacağı da istişare edildi. 19 Mayıs'ın Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Kaymakam Murat Duru “ Yıl dönümünü kutlayacağımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının hazırlıkları ile ilgili tüm kurumlarımızla faydalı bir istişarede bulunduk. 19 Mayıs Pazar Günü saat 13.30'da birbirinden güzel etkinliklerle 19 Mayıs'ı yad edeceğimiz programımıza tüm Develili kardeşlerimizi bekliyoruz” dedi.