Develi'de GES mutluluğu

Develi Belediyesi tarafından 4 milyon TL'lik yatırım ile kurulan güneş enerjisi sistemiyle belediye Ağustos ayında 180 bin liralık gelir elde etti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İlk faturamızı bu ay aldık, belediye olarak ülkemizin enerji açığına bir damla da olsa katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar GES projesi hakkında bilgiler vererek, “Güneş enerjisi santralimizin kurulumunu bu sene gerçekleştirdik ve ilk faturamızı bu ay aldık. Bu bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Hem belediyemize uzun vadede bir gelir elde etmiş olduk hem de milli hassasiyetler noktasında enerji açığımıza bir damla dahi olsa katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Milli hassasiyetler noktasına çıktığımız bir projeydi bu ülke olarak enerji açığımız büyük. Enerjimizin büyük bir bölümünü dışardan alıyorduk, işte biz bu noktadan yola çıkarak Develimizde 1 MW'lık bir güneş enerjisi santrali kurulumuna geçen yıl başladık ve yakın zamanda da tamamlayarak bu ay meyvelerini almaya başladık” diye konuştu.

Güneş enerjisi sistemi projesinin devamı niteliğinde hazırlıklar yapacaklarını kaydeden Başkan Cabbar, “Bundan sonra biz yine inşallah bu projemizin devamı niteliğinde ikinci 1MW'lık hazırlıklarını da yapacağız. Sindelhöyük kasabamızın girişinde ki karşı tarafında güneş enerjisi santrali için oldukça uygun olan bir bölgemiz. Orada Develi Belediyesi'ne ait olan bir alanı bu projemiz için tahsis ettik. Şuanda kurulumunu gerçekleştirip meyvelerini almaya başladık. 4 milyon liraya mal oldu ama belediyemizi 2,5-3 milyon lira civarında bir kar'a geçirmiş olduk çünkü bizim bu projenin ihalesi yapıldığı sırada döviz ile alımlarımız yapıldığı için dolar kuru daha düşüktü. Biz bu rakama mal ettik ama şuan tekrar yapalım dediğimizde en az 7 milyon liraya mal edebileceğiz. Bu ay güneş enerjisi sisteminden 180 bin lira civarında gelir elde ettik” ifadelerini kullandı.

Her belediyenin güneş enerjisi sistemine yönelmesi gerektiğini söyleyen Başkan Cabbar, “Uygun zemin ve bütçe çalışmalarımızı gerçekleştirdikten sonra bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü aslında her belediyenin ve kamu kuruluşlarının buna eğilmesi gerekiyor. Devletimiz keşke her binaya güneş enerjisi santrali kurma konusunda bir mecburiyet getirse ve o binanın enerjisini kendi içerisinde değerlendirerek katkı sağlamış olsak” şeklinde konuştu.