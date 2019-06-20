Develi'de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum Projesi

Develi'de Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü ve Devali Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği "Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum"projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum projesi çerçevesinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Polislik Sınavlarına girecek olan öğrencilere kurslar veriliyor. Yaklaşık bir ay önce başlayan kurslara 50 kişi katıldı. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Devalispor Kulübü Başkanı Özben Şimşek, "Develi'de Hayaliyle Yaşıyorum Hedefime Koşuyorum diyen arkadaşlarımızla bu projede yaklaşık bir aydır çalışmalarımız Develi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tesislerimizde alanın da uzman eğitmenlerimizle devam ediyor" dedi.