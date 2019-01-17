Develi'de hayvanlar aç kalmıyor

Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Develi'nin karla örtülmesinden dolayı doğadaki hayvanlara yiyecek dağıtımını kış boyunca devam ettiriyor.

Şehir Merkezinin dışındaki çevre yolu güzergahlarına ve Develi merkezdeki parklara köpek maması, ekmek ve buğday bırakan ekipler yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki hayvanların aç kalmamaları için bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.