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Develi'de ihtiyaç sahiplerine patates dağıtımına başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Develi Belediyesi ekiplerinin muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için patates dağıtımına başlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Develi Belediyesi ekiplerinin muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için patates dağıtımına başlandı.


Mahallelerin nüfusuna göre taksim yapıldığını ve dağıtımın bütün mahallelerde olacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İhtiyaç sahiplerimize destek olmak ve onların ihtiyaçlarını gidermek adına Develimize bir kamyon patates gönderen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç'a şahsım ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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