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Develi'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmaları devam ediyor.


Develi Belediyesine bağlı ekiplerin ilçe merkezinde yürüttükleri ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşan Ramazan bayramı münasebetiyle çalışmalarına hız veren ekipler; ilçe merkezinde bulunan konteynırların dezenfekte edilmesinin yanı sıra, uçkun ve larvasit ilaçlama, ağaçlar için kevzi ilaçlama ve yabani otlarla mücadele için ilaçlama çalışmalarını da devam ettiriyor.

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