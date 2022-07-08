Develi'de ilçe protokolü bayramlaştı

Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe STK temsilcileri, daire müdürleri, belediye müdürleri ve ilçe çocuklarının da katıldığı programda konuşan programına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; “Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın kuvvetlendiği, kırgınlıkların giderildiği, barış ve hoşgörü gibi değerlerin ön plana taşındığı, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günlerdir. Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu elimizin uzandığı her yere taşımalı, sevinçlerimizi olduğu kadar, keder ve acılarımızı da paylaşmalıyız. Bu vesileyle tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbî duygularımla kutlar, milletçe mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim” dedi.

Bayramlaşma programı sonunda AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve ilçe protokolü çocuklara bayram hediyesi verdi.