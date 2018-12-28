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Develi'de İlginç Kaza

Kayseri’nin Develi ilçesinde 50 metre kadar kayan kamyon bir dükkana çarparak durabildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 50 metre kadar kayan kamyon bir dükkana çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre Develi'de gece saat 01:00 sıralarında Hadibey Caddesinde rampada park halinde duran 38 ABD 923 plakalı kamyon kendiliğinden 50 metre kaydı. Kayan kamyon kırmızı ışık direğini de devirerek bir dükkana çarparak durabildi.


Kazanın gece saatlerinde olması nedeniyle yaralanan olmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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