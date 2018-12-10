Develi'de İnsan Hakları Haftası Kutlamaları

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası dolayısıyla Develi'de bir dizi etkinlikler düzenlendi.

10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin yayınlanmasında dolayı İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlamaları Develi Milli Eğitim Müdürlüğünce Develi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

İlçe Protokolünün de katıldığı programa öğrencilerden ve halktan da katılım yoğundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program daha sonra okul müdürü Müfit Türkmenoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi maddelerinin de okunduğu programda daha sonra okul öğretmenlerinden Mehmet Ceran günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şiir dinletisi ve oratoryo gösterisinin ardından İnsan Hakları haftasıyla ilgili Develi'de yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında yarışmaya giren öğrencilere İlçe protokolü tarafından hediyeler verildi. Program İlçe protokolünün programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.