Develi'de intihar

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde İ.K. (33) gece saatlerinde kaldığı evde kendini asarak intihar etti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İ.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.