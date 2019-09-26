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Develi'de İş-Kur Kura Çekimi Yapıldı

Develi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere İş-Kur kura çekimi Develi ilçe stadı kapalı spor salonunda yapıldı.


Kura çekilişine 650 kişi katılırken 56 kişi kuradan çıkarak işe başlamaya hak kazandı.


Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda çalıştırılmak üzere İş-Kur kura çekilişini noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Herkese hayırlı olsun" dedi.


Kura çekilişine katılan vatandaşlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün şeffaf bir şekilde kura çekimi yaptığı için teşekkür ettiler.

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