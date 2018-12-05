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Develi'de İslami Bilimler Fakültesi Açıldı

Develi’deki Ziraat Fakültesinin Kayseri’ye taşınmasının ardından boşalan Seyrani Kampüsüne T.

Develi'deki Ziraat Fakültesinin Kayseri'ye taşınmasının ardından boşalan Seyrani Kampüsüne T.C Üniversitesi Paksa Develi İslami Bilimler Fakültesi tabelası asıldı.


Kurucu Dekanlığına Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin atandığı Develi İslami İlimler Fakültesi'nin kuruluş çalışmaları hızla devam ediyor. Önümüzdeki eğitim yılı içerisinde Develi'de Sosyal Bilimler Fakültesi ile birlikte 2 fakültenin Seyrani Eğitim Kampüsü içerisinde eğitime başlaması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

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