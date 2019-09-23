Develi'de Kabak Çekirdeği Hasadına Başlandı

Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Develi'de kabak hasadının başlamasıyla tarlalarda çiftçiler yoğun mesaiye başladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Tarlalarda hasat yapan tüm çiftçilerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum, bereketli, kazançlı ve çiftçilerimizin vermiş oldukları emeklerin karşılık bulduğu bir hasat olmasını temenni ediyorum” dedi.