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Develi'de ?Kad?na Y?nelik ?iddetle M?cadele" toplant?s? yap?ld?

Develi’de Develi Kaymakam? Murat Duru Ba?kanl???nda ’Kad?na Y?nelik ?iddetle M?cadele Koordinasyon Plan?’ toplant?s? yap?ld?.

Develi'de Develi Kaymakam? Murat Duru Ba?kanl???nda 'Kad?na Y?nelik ?iddetle M?cadele Koordinasyon Plan?' toplant?s? yap?ld?.


D?zenlenen toplant?ya, Develi Kaymakam? Murat Duru, Cumhuriyet Ba?savc?s? Kadir Yeti?ir, ?l?e Emniyet M?d?r? Salif ?zt?rk, ?l?e M?ft?s? Zekeriya Ko?ak ve ?l?e Jandarma Komutan? Te?men ?zcan Cengiz kat?ld?.


Develi Kaymakam? Murat Duru toplant? ile ilgili, "Aile, ?al??ma ve sosyal hizmetler, i?i?leri, adalet, milli e?itim ve sa?l?k bakanl?klar?m?z ile diyanet i?leri ba?kanl???m?zca yap?lan protokol gere?ince 'Kad?na Y?nelik ?iddetle M?cadele Koordinasyon Plan?' gere?ince ba?kanl???mda Cumhuriyeti ba?savc?m?z ve ilgili t?m kamu kurum ve kurulu?lar?m?z?n m?d?rleri ve uzman personellerimiz ile beraber konuyla alakal? toplant?m?z ger?ekle?tirdik. Toplant?da koordinasyon plan? do?rultusunda bizlerde il?emiz d?zeyinde kad?na y?nelik ?iddetin ?nlenmesi konusunda ald???m?z kararlar? ve planlar? etkili ve kararl? bir ?ekilde uygulayaca??z" dedi.

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