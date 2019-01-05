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Develi'de kan bağışı devam ediyor

Türk Kızılayı‘nın Develi’de kan bağışı almaya devam ediyor.

Türk Kızılayı‘nın Develi'de kan bağışı almaya devam ediyor.


Türk Kızılayı Develi Meydanı'nda araç içerisinde kan bağışı topluyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan kan bağış kampanyasıyla ilgili bilgi veren Dr. Harun Çevik, “Ortalama günlük 70 ile 100 arası kan bağışçımız oluyor. Develi'de her zaman olduğu gibi ilgi iyi. Kan bağışının en büyük faydası tanımadığın birine yardim etmek, yani bilmediğin bir insana gönüllü olarak kan veriyorsun, diğer faydaları da kan veren kişi kanı tazelendiği için kendini daha zinde hisseder” dedi.


Kan bağış kampanyası bir hafta daha devam edecek.

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