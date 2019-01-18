Develi'de karnesini getirene sinema bileti hediye

Develi ilçe protokolü, 2018-2019 eğitim-öğretim sona ermesinden dolayı karne gününde okulları ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Develi Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ile birlikte Turan Köylüoğlu İlkokulunu ve Selçuk Maşlak Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı. Karne heyecanını öğrenciler ve velileriyle birlikte yaşayan İlçe protokolü keyifli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca Başkan Cabbar bütün öğrencilerine hediye olarak yarıyıl tatili boyunca ‘Karneni Getir Biletini Al' projesi kapsamında sinemada gösterimde olacak olan filmlere öğrencileri ve velilerini davet etti.