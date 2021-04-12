İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Develi'de kayıp büyükbaş hayvanlar bulundu

Kayseri’nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylacıların kaybolan büyükbaş hayvanları bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylacıların kaybolan büyükbaş hayvanları bulundu.


Kayseri'de devam eden kar yağışı özellikle kırsal alanda etkili olurken Develi ilçesine bağlı Avşar Yaylası mahallesi ile Şıhlı mahallesinde yaylacılar yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle mahsur kalmış, kar yağışında besici Faruk Çınar'a ait 12 büyükbaş hayvan kaybolmuştu. Yapılan çalışmalar sonrasında kaybolan büyükbaş hayvanların bulunduğu öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.