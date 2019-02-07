Develi'de kenevir yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde 19 ilde izinle kenevir yetiştiriciliği yapılacak, bu kapsamda Develi'de üreticilere düzenlenen seminerle bilgi verildi.

Seminerde, kenevir yetiştirilecek olan illerin arasında Kayseri'nin de bulunduğunu ifade eden Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develimizin iklim ve toprak yapısının kenevir yetiştirmeye oldukça uygun olması sebebiyle Kayseri Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kaymakamlığımız, çiftçilerimize yönelik bilgilendirme semineri düzenlemiştir. Yaklaşık %80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Develimiz için oldukça faydalı olan bilgilendirme seminerine çiftçilerimiz oldukça yoğun katılım sağlamışlardır" dedi.

"Seminerde uzmanlarımız ilaç sanayiinden tekstile ve biyoenerjiye kadar 26 çeşit alanda ekonomimize çok büyük fayda sağlayacak kenevir ekimini çiftçilerimizin 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında “mahalli mülki amirliklerden” alacakları izinle yapabileceklerini, izin alınmadan ekimin ise TCK'ya göre suç olduğunu anlattılar" diyen Kaymakam Duru, "Ayrıca uzmanlarımız çiftçilerimizi kenevir ekiminin nasıl ve ne zaman yapılabileceğini ile ilgili bilgilendirdiler" ifadesinde bulundu.