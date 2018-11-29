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Develi'de Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Develi’de Kış Tedbirleri Toplantısı Develi Kaymakamlığında Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında yapıldı.

Develi'de Kış Tedbirleri Toplantısı Develi Kaymakamlığında Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında yapıldı.


Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Jandarma Komutanı Özcan Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özgür Özgündüz ve Kurum Müdürleri katıldı.


Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develimizde yaşayan güzel insanlarımızın kazasız belasız kış geçirebilmeleri için başkanlığımda ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileriyle beraber bugün kış tedbirleri toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda kış mevsiminin olumsuz şartlarından insanımızın etkilenmemesi bütün kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamada görevlerini eksiksiz ve etkin yerine bir şekilde getirmeleri için kararlar aldık" dedi.


Kaymakam Duru, "Buradan bütün dostlara, kardeşlerime ve Develi'nin Güzel insanlarına kazasız belasız kış geçirmelerini Rabbim'den niyaz ediyorum" diye konuştu.

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