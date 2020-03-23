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Develi'de Koronavirüs değerlendirme toplantısı yapıldı

Develi ilçesinde Kaymakam Murat Duru başkanlığında koronavirüs değerlendirme toplantısı yapıldı.


65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu açıklayan Kaymakam Murat Duru, “Tüm dünyamızın mücadele ettiği bu virüsün en hızlı şekilde atlatılabilmesi için bütün uzmanların hem fikir olduğu şey evlerde kalınmasıdır" dedi.


Kaymakam Duru, "Dolayısıyla özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşerilerimize ve dışarıda acil işi olmayan hemşerilerimize evlerinde kalmalarını istirham ediyorum” diye konuştu.

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