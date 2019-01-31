Develi'de kurslar Halk Eğitim Merkezinde devam edecek

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onarımı tamamlanan eski dershane binasına Rehberlik Araştırma Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi 4 Şubat 2019'da hizmet vermeye başlıyor. Toplam 7 katlı binanın ilk ilk 4 katını Halk Eğitim Merkezi, diğer 3 katını ise Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi kullanacak. 1 milyon TL üzerinde harcama ile onarımı yapılan binanın seminer salonları, test-terapi odaları ile son derece modern bir görünüme kavuştu.