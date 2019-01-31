Develi'de kurslar Halk Eğitim Merkezinde devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018-2019 yılından itibaren dershanelerin kapanması ile üniversite ve lise hazırlık kursları Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilecek.
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onarımı tamamlanan eski dershane binasına Rehberlik Araştırma Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi 4 Şubat 2019'da hizmet vermeye başlıyor. Toplam 7 katlı binanın ilk ilk 4 katını Halk Eğitim Merkezi, diğer 3 katını ise Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi kullanacak. 1 milyon TL üzerinde harcama ile onarımı yapılan binanın seminer salonları, test-terapi odaları ile son derece modern bir görünüme kavuştu.