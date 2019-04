Develi'de Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Başladı

Turnuvaya 16 takım katıldı ve turnuvanın ilk maçı Belediye Gençlik Spor ve Fahri Mor Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki mücadeleyle başladı. Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'da Belediye Gençlik Spor kadrosunda sahaya çıktı.

Develi Kaymakamı Murat Duru maçtan önce voleybolculara yaptığı konuşmada, "Bu turnuva 20-25 gün devam edecek zannediyorum Ramazan'a da sarkacak ama Ramazanda da güzel bir etkinlik oluyor. Herkes geliyor seyirciler geliyor seyrediyor hatta çoluğuyla çocuğuyla geliyor. İftardan sonra böyle güzel bir etkinlik oluyor ve en sonunda da ben 16 takımızın 16'sı da şampiyon oldu diyorum. Benim gözümde 16 takımın 16'sı da şampiyon şimdiden" dedi.

Kaymakam Duru, "Bizim için önemli olan sevgi saygı dostluk Develi'mizde sporu sevmek sevdirmek, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bizler sizler hepimiz, öğretmenler gibi belediyemizden katılanlar var. Bugün sizlere destek vermek amacıyla Belediye Başkanımız çok yoğun. Yeni seçildi tekrar ona hayırlı uğurlu olsun diyoruz bizde çok yoğunuz ama sizlerle gönlümüz bir olsun kalbimiz bir olsun diye bugün beraberce maç yapmak için geldik. İnşallah dostluk kazanır inşallah Develimiz kazanır ve Develi'mizin gençlerine, çocuklarına spor noktasında örnek oluruz. Zaten her platformda övgüyle bahsediyor Develi sporu seviyor kadını, kızı, büyüğü, küçüğü, genci. Sağ olsun Develi Belediye Başkanımız her alanda spora destek veriyor. Her düzeyde, bizde elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. İnşallah bu spor şehri spora çok düşkün sporu seven Develi'mizde bu tarz etkinliklerin daha fazla olmasını diliyorum" diye konuştu.