Develi'de Liseler Arası Voleybol Turnuvası Başladı

Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda yapılmakta olan turnuva; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin'in katılımları ile başladı.

Bugün başlayan ve 24 Nisan 2019 tarihinde tamamlanacak olan müsabakalarda kızlarda 9 okuldan 100 sporcu erkeklerde ise 8 okuldan 112 sporcu mücadele edecek.