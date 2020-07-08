Develi'de mahallelerde sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Fatih Mahallesinin Bayraktepe ile olan toprak bağlantı yolun özellikle yağmur yağdığında mahalleye toprak birikintisi oluşturmasından dolayı ekipler oluşan sıkıntıyı engellemek adına yola sıcak asfalt serimi yaptı. Fatih Mahallesindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra ekipler, Camicedit Mahallesinde hastane arkasında bulunan toprak yola da sıcak asfalt serimi yaparak mahalle sakinlerinin rahatlıkla kullanabileceği hale getirdiler.